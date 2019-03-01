2019-03-01T08:28:40+03:00
Общество

«Сняли гада с рейса»: депутат Годумы столкнулась в самолете с «пьяным негодяем»

Новосибирский депутат пожаловалась на задержку рейса в Хабаровске из-за авиадебошира
Надежда ЯРКОВА
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Рейс, на котором летела новосибирский депутат, задержали из-за буйного пассажира. Фото: соцсети Вера Ганзя.Рейс, на котором летела новосибирский депутат, задержали из-за буйного пассажира. Фото: соцсети Вера Ганзя.
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Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя пожаловалась на своей странице в «Фейсбуке» на задержку рейса до Сахалина. А все из-за буйного пассажира.

— Улетаю на Сахалин. Лечу с пересадкой в Хабаровске. Рейс задерживается. Времени будет в обрез. Причина задержки — не погодные условия, не технические проблемы, а один пьяный негодяй. Причем буйный, — пишет на своей странице возмущенная депутат.

Она также отмечает, что с дебоширом вскоре разобрались.

— Сняли гада с рейса. Вот сейчас я готова уничтожить все спиртное мира!!!!! — добавляет в конце Вера Ганзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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