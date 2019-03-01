2019-03-01T08:03:39+03:00
Общество

Берегите головы: в Новосибирске нашли опасные наледи и снежные навесы на крышах домов

Проверка показала, что каждый десятый дом в Новосибирске имеет опасную наледь и навесы с крыш домов
Надежда ЯРКОВА
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Проверка показала, что каждый десятый дом содержится с нарушениями.Проверка показала, что каждый десятый дом содержится с нарушениями.Фото: Олег КУЗЕНКОВ
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Напомним, вчера мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился убрать снег с крыш. На наведение порядка он дал чуть больше двух недель, до 15 марта.

— В период с 22 по 28 февраля эксперты отдела контроля жилищной инспекции мэрии осмотрели 593 многоквартирных дома, находящихся на обслуживании 32 управляющих компаний. Проверка показала, что на 60 домах (10 %) выявлено 72 нарушения правил благоустройства, то есть каждый десятый из осмотренных домов содержится с нарушением, — рассказали в пресс-службе мэрии города.

В основном нарушения касались уборки наледи и снежных навесов с козырьков, что составило 9 % от общего количества нарушений (52 дома), также были отмечены нарушения в содержании придомовых территорий, их нашли на пяти домах (3 %). Неочищенный снег на крышах нашли на восьми домах (1 %), при этом снежный покров составил более 30 см, также были нарушения, касающиеся рекламы в неустановленных местах — на восьми домах (1 %).

За этот период специалисты комитета муниципальной жилищной инспекции составили десять актов и девять протоколов об административном правонарушении.

— Кроме того, за 6 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии, а также в общественную приемную мэра поступила 21 жалоба от новосибирцев. Жалобы касались некачественной уборке придомовых территорий, а также опасных снежных навесах и наледи, свисающих с крыш домов, — отметили в ведомстве, уточнив, что на данный момент специалисты комитета оперативно отработали 14 обращений с управляющими организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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