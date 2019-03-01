2019-03-01T07:28:46+03:00
Общество

Пытался дать «на лапу»: мигрант хотел получить временное проживание под Новосибирском за 12 тысяч рублей

Житель Узбекистана попался на даче взятки должностному лицу в Куйбышеве
Надежда ЯРКОВА
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Житель Узбекистана пытался дать взятку начальнику отдела по миграции в 12 тысяч рублей.Житель Узбекистана пытался дать взятку начальнику отдела по миграции в 12 тысяч рублей.Фото: Валерий РОМАНОВ
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Мигрант из Узбекистана без документов пытался подкупить начальника отдела полиции в Куйбышеве, чтобы получить временное проживание и теперь пойдет под суд за взятку.

— Следствие установило, что 26 февраля 50-летний мужчина, приехавший в область из республики Узбекистан, не имея в наличие документов необходимых для получения временного разрешения на проживание, в кабинете начальника отделения по вопросам миграции отдела МВД «Куйбышевский» передал ему взятку в 12 тысяч рублей. За эти деньги он хотел получить выдачу разрешения на временное проживание без документов, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Приезжий был задержан с поличным сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции и доставлен к следователю. Было возбуждено уголовное дело по статье — дача взятки.

— Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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