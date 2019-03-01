Вывез в сумке в лес: убийца получил 11 лет «строгача» за задушенную шнурком женщину

СЕГОДНЯ 06:18 2019-03-01T06:18:46+03:00

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В Новосибирской области вынесли приговор за убийство женщины. Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора за убийство 29-летней женщины в Искитиме.

— Следствие выяснило, что в мае 2018 года 30-ти летний мужчина познакомился с 29-летней женщиной в одном из кафе города Искитима, после чего они продолжили дальнейшее общение. 6 июня женщина осталась в гостях у своего нового знакомого, они распивали спиртные напитки, а на утро следующего дня между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчина задушил женщину шнурком, после чего сдал золотые изделия убитой в ломбард и на вырученные деньги купил спортивную сумку, в которую поместил тело погибшей и перенес в лесной массив Бердска, после чего скрылся, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Сотрудники уголовного розыска вскоре установили причастного к преступлению мужчину.

— Приговором Искитимского районного суда мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, — добавили в ведомстве. — Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU