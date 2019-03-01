2019-03-01T06:02:18+03:00
Происшествия

Прилетело из окна: стоявшему под окнами дома новосибирцу разбили голову шуруповертом

Новосибирские полицейские выясняют, из окна чьей квартиры вылетел покалечивший парня инструмент
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Новосибирцу разбили голову прилетевшим из окна дома шуруповертом.Новосибирцу разбили голову прилетевшим из окна дома шуруповертом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Инцидент случился в четверг вечером, 28 февраля. Выброшенный из окна шуруповерт разбил голову прохожему.

— В Первомайском районе, во дворе дома №32/1 на улице Героев Революции на парня упал шуруповерт. На месте происшествия работала скорая помощь, — поделился очевидец произошедшего в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В полиции также добавили, что разбираются с произошедшим.

— Мужчина стоял возле дома на улице Виктора Уса и на него сверху упал шуруповерт. Сотрудники полиции выезжали на место, пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь — он получил травму головы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается, откуда именно упал шуруповерт, — отметили в МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24