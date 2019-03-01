Прилетело из окна: стоявшему под окнами дома новосибирцу разбили голову шуруповертом

СЕГОДНЯ 06:02 2019-03-01T06:02:18+03:00

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Инцидент случился в четверг вечером, 28 февраля. Выброшенный из окна шуруповерт разбил голову прохожему.

— В Первомайском районе, во дворе дома №32/1 на улице Героев Революции на парня упал шуруповерт. На месте происшествия работала скорая помощь, — поделился очевидец произошедшего в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В полиции также добавили, что разбираются с произошедшим.

— Мужчина стоял возле дома на улице Виктора Уса и на него сверху упал шуруповерт. Сотрудники полиции выезжали на место, пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь — он получил травму головы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается, откуда именно упал шуруповерт, — отметили в МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU