Смертельное ДТП под Новосибирском: «Ниссан» выбросило на две машины, ехавшие по «встречке»
Под Новосибирском водитель «Ниссана» погиб в ДТП на «встречке» с двумя иномарками.
— Авария случилась вчера, 28 февраля в 15:35 в Тогучинском районе. 29-летний новосибирец за рулем Nissan Sunny, ехавший по дороге К-19 Р со стороны Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого, на 133 километре выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ехавшими Volkswagen Touareg и Hyundai, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В аварии от полученных травм на месте скончался водитель «Ниссан Санни».
— По факту ДТП полицией проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины дорожной аварии, — добавили в ведомстве.
"Ниссан" столкнулся с двумя иномарками на трассе. Фото: МВД по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU