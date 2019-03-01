Смертельное ДТП под Новосибирском: «Ниссан» выбросило на две машины, ехавшие по «встречке»

СЕГОДНЯ 05:33 2019-03-01T05:34:02+03:00

Водитель "Ниссана" погиб на месте аварии. Фото: МВД по Новосибирской области.

На трассе в четверг, 28 февраля произошло ДТП со смертельным исходом — погиб 29-летний новосибирец

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Под Новосибирском водитель «Ниссана» погиб в ДТП на «встречке» с двумя иномарками.

— Авария случилась вчера, 28 февраля в 15:35 в Тогучинском районе. 29-летний новосибирец за рулем Nissan Sunny, ехавший по дороге К-19 Р со стороны Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого, на 133 километре выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ехавшими Volkswagen Touareg и Hyundai, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В аварии от полученных травм на месте скончался водитель «Ниссан Санни».

— По факту ДТП полицией проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины дорожной аварии, — добавили в ведомстве.

"Ниссан" столкнулся с двумя иномарками на трассе. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU