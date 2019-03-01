Работали по — крупному: четверо молодых сибиряков занимались изготовлением фальшивых 5-тысячных купюр

СЕГОДНЯ 04:15 2019-03-01T04:16:01+03:00

Задержать жителей Новосибирской области удалось в Алтайском крае, где они и сбывали поддельные деньги

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Алтайские полицейские задержали четверых жителей Новосибирской области по подозрению в фальшивомонетничестве. У них нашли около полумиллиона поддельных рублей.

Спецоперацию по задержанию подозреваемых в сбыте фальшивых денег на территории Новосибирской области проводили сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского края вместе с УМВД России по Барнаулу и с сотрудниками ФСБ России.

— По предварительной информации, задержаны четверо молодых людей в возрасте от 21 до 29 лет. Установлено, что задержанные — жители Новосибирской области, могут быть причастны к сбыту поддельных купюр в различных торговых точках на территории Алтайского края, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время обысков по двум адресам в Новосибирске полицейские изъяли 93 фальшивых денежных купюры номиналом 5000 рублей. Также по месту жительства подозреваемых полицейские были изъяты ноутбуки, сотовые телефоны и документы.

Также выяснилось, что трое подозреваемых ранее уже привлекались и были судимы по различным статьям.

Возбуждено уголовное дело по статье — изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, — добавили в МВД по Алтайскому краю. — Расследование продолжается.

Фальшивомонетчиков поймали в Алтайском крае. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU