Погода на день в Новосибирске: 1 марта будет по-весеннему тепло

СЕГОДНЯ 03:36 2019-03-01T03:36:26+03:00

В первый день весны будет тепло и снежно. Фото: Влад КОМЯКОВ

Какая погода ждет новосибирцев в первый день весны

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Сегодня в городе будет нулевая температура и обильные осадки в виде мокрого снега.

— В пятницу, 1 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, небольшой снег, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура днем составит 0 — минус 2 градусов, к ночи станет прохладнее, до минус 7-9 градусов с небольшим потеплением к утру, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, метели, днем мокрый снег, гололедные явления, ночью и утром при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 2-7 градусов, местами до плюс 3 градусов, ночная составит минус 11-16 градусов, при прояснениях до минус 21 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег с температурой днем до минус 3 градусов и ночью до минус 6 градусов. В выходные дни ожидается повышение температуры до плюс 2 градусов с дождем и снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU