«Неужели из-за несчастной любви?»: в Новосибирске девушка совершила суицид
Трагедия произошла в доме №11 на улице Виктора Уса: именно там обнаружили погибшую девушку.
- Перед тем, как совершить самоубийство, девушка находилась на последнем этаже высотки, - сообщают очевидцы на странице группы «Инцидент Новосибирск».
- Она на машину сначала упала: я из квартиры всё слышала, - добавляют подробностей в комментариях местные жители.
Тело сибирячки обнаружили под окнами высотки: от полученных травм она скончалась на месте ЧП.
Пользователи соцсетей в комментариях пытаются понять, почему девушка решилась на суицид.
- Что-то же их на это толкает, - задаются вопросом одни.
- Молодежь уже не та, которая была раньше, - считают другие.
- Неужели из-за несчастной любви или каких других причин можно пойти на такое? – предполагают третьи.
Разбираться, что же произошло на самом деле, теперь предстоит правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU