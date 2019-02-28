2019-02-28T19:58:04+03:00
Происшествия

«Неужели из-за несчастной любви?»: в Новосибирске девушка совершила суицид

Ее тело обнаружили под окнами высотками
Татьяна СОЛОВОВА
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Трагедия произошла на улице Виктора Уса.Трагедия произошла на улице Виктора Уса.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Трагедия произошла в доме №11 на улице Виктора Уса: именно там обнаружили погибшую девушку.

- Перед тем, как совершить самоубийство, девушка находилась на последнем этаже высотки, - сообщают очевидцы на странице группы «Инцидент Новосибирск».

- Она на машину сначала упала: я из квартиры всё слышала, - добавляют подробностей в комментариях местные жители.

Тело сибирячки обнаружили под окнами высотки: от полученных травм она скончалась на месте ЧП.

Пользователи соцсетей в комментариях пытаются понять, почему девушка решилась на суицид.

- Что-то же их на это толкает, - задаются вопросом одни.

- Молодежь уже не та, которая была раньше, - считают другие.

- Неужели из-за несчастной любви или каких других причин можно пойти на такое? – предполагают третьи.

Разбираться, что же произошло на самом деле, теперь предстоит правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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