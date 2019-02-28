2019-02-28T18:23:29+03:00
Звезды

Реально, все испортил: фанаты раскритиковали новую прическу Мити Фомина

Певец подстриг челку и показал новый образ в «инстаграм», критики активизировались
Екатерина КОМЯКОВА
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Митя Фомин подстриг челку, в соцсетях его прозвали Вакулой. Фото: www.instagram.com/mf_agent/Митя Фомин подстриг челку, в соцсетях его прозвали Вакулой. Фото: www.instagram.com/mf_agent/
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Бывший лидер группы Hi-Fi Митя Фомин опубликовал на страничке в «инстаграм» свое фото. На нем представлен новый образ — Митя подстриг себе косую челку. Певец подписал снимок лаконично:

— Ветер перемен. Новый я.

Мнения Фомин ни у кого не спрашивал, но подписчики без стеснения начали оценивать образ. Были, конечно, и те, кому имидж понравился, но противники «ветра перемен» высказывались намного ярче:

— Привет из 90-ых.

— Ой, мама дорогая! Еще подверни штанину и будет Гаврош.

— Думала алкаш какой-то. Извините.

— Реально все испортил.

— Как гастарбайтер, приехал на стройку устраиваться.

— Ты вернулся в Новосибирск? — видимо, этот человек намекает на провинциальность образа.

— До этого стрижка была намного лучше. Может ракурс такой, но смотрится как-то по-деревенски и старше выглядеть стал. Тогда уж и репертуар меняй под шансон, чтобы смотрелось органичнее, — кто-то не поскупился на мини-рецензию имиджа.

Многие сравнили Митю Фомина на этом фото с кузнецом Вакулой и героем Джима Керри из фильма «Тупой и еще тупее».

ИСТОЧНИК KP.RU

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