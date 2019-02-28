Реально, все испортил: фанаты раскритиковали новую прическу Мити Фомина
Бывший лидер группы Hi-Fi Митя Фомин опубликовал на страничке в «инстаграм» свое фото. На нем представлен новый образ — Митя подстриг себе косую челку. Певец подписал снимок лаконично:
— Ветер перемен. Новый я.
Мнения Фомин ни у кого не спрашивал, но подписчики без стеснения начали оценивать образ. Были, конечно, и те, кому имидж понравился, но противники «ветра перемен» высказывались намного ярче:
— Привет из 90-ых.
— Ой, мама дорогая! Еще подверни штанину и будет Гаврош.
— Думала алкаш какой-то. Извините.
— Реально все испортил.
— Как гастарбайтер, приехал на стройку устраиваться.
— Ты вернулся в Новосибирск? — видимо, этот человек намекает на провинциальность образа.
— До этого стрижка была намного лучше. Может ракурс такой, но смотрится как-то по-деревенски и старше выглядеть стал. Тогда уж и репертуар меняй под шансон, чтобы смотрелось органичнее, — кто-то не поскупился на мини-рецензию имиджа.
Многие сравнили Митю Фомина на этом фото с кузнецом Вакулой и героем Джима Керри из фильма «Тупой и еще тупее».
ИСТОЧНИК KP.RU