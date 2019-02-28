«Простился с мамой и уехал на автобусе»: в Новосибирске пропал 14-летний школьник
Уже трое суток полиция и волонтеры ищут пропавшего новосибирского школьника – 14-летнего Никиту Кузькина.
- 25 февраля он вместе с мамой дошел до остановки «Гор. больница», сел на автобус и уехал по делам. С тех пор родные его больше не видели, - рассказывает Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк». – Семья у подростка благополучная, ранее ребенок из дома не сбегал.
Приметы школьника такие: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.
- Подросток был одет в черную куртку с капюшоном (на нем - опушка из меха енота), голубую спортивную кофту с капюшоном, темно-синие спортивные штаны, темно-малиновые кроссовки, черную кепку.
Всех, кто видел парня или кому что-либо известно о его месте нахождения, просят обратиться в полицию по телефону 02 или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.
ИСТОЧНИК KP.RU