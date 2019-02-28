2019-02-28T16:34:32+03:00
Общество

57 миллионов рублей потратит Новосибирская область на подключение инвалидов и ветеранов к цифровому ТВ

Компенсацию могут получить около 40 тысяч человек
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Цифровое телевидение получат все, даже те, кому оно не по карману.Цифровое телевидение получат все, даже те, кому оно не по карману.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

В Законодательном собрании Новосибирской области поддержали законопроект о компенсации трат на покупку оборудования для перехода на цифровое телевещание. Компенсацией могут воспользоваться не все, а только жители области с доходом ниже прожиточного минимума, также инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей. В целом компенсацию могут получить 39,3 тысяч человек, общие затраты оцениваются в 57,39 миллиона рублей.

— Мы поддержали закон, гарантирующий компенсацию затрат по приобретению и установке пользовательского оборудования тем категориям населения, которым федеральное правительство рекомендовало оказать финансовую помощь, — прокомментировал решение председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив. — Однако мы также считаем, что к выплате компенсаций надо подходить индивидуально и адресно.

После полного принятия закона на сайте правительства Новосибирской области опубликуют инструкцию, где расскажут, что нужно сделать, чтобы получить компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
14-летний школьник попытался изнасиловать трехлетнюю девочку в душе общежития
Само не растает: в Новосибирске автомобили, которые стояли на улице, превратились в сугробы
Новосибирских дачников поддержат рублем
Две недели на уборку крыш: мэр приказал разобраться с опасным снегом
Его не догонишь: 16-летний новосибирец стал чемпионом России по автокроссу
После публикации в «КП» минздрав Новосибирской области извинился за очереди в регистратуры поликлиник
Школьницы выстроились в очередь к Цискаридзе за автографом
Восстание машин: в Новосибирске взбесившийся пистолет автомойки вымыл все вокруг, побив машину
Осмотрят тех, кому за сорок: онколог и уролог бесплатно проверят здоровье мужчин
«Город для грустных»: московский блогер раскритиковал зимний Новосибирск за рекламу, парковки и провода
На экс-председателя областного суда свалился снег не с крыши, а с первого этажа
В Новосибирске ищут благородных, не имеющих судимости мужчин: зарплата до 45 тысяч рублей
В Новосибирске глухонемых детей бесплатно научат играть в хоккей
«На трамвайных путях лежит женщина»: в Новосибирске из-за сбитой пенсионерки встали трамваи
Масштабный пожар в частном секторе: ночью вспыхнули три дома с газовыми баллонами внутри
ЧП на Петухова: мужчина ночью оказался на заводском цехе, где сломал шею, челюсть и обе руки
Все, чтобы попасть в школу: родители первоклашек пойдут под суд за поддельные документы о прописке
Машина дороже: сибирячка нашла деньги за 20 минут после ареста кроссовера
«Как он это делает?»: новосибирцы удивились полураздетому мужчине на улице
Налеты на микрокредиты: в Новосибирске полиция ищет двух молодых грабителей с газовым баллончиком
«И мэр пел, и губернатор» - оперный певец Карен Мовсесян запустил челлендж, посвященный гимну России
Погода на день в Новосибирске: 28 февраля будет небольшой снег и минус 2 градусов