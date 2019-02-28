57 миллионов рублей потратит Новосибирская область на подключение инвалидов и ветеранов к цифровому ТВ

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-28T16:34:32+03:00

Цифровое телевидение получат все, даже те, кому оно не по карману. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Компенсацию могут получить около 40 тысяч человек

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В Законодательном собрании Новосибирской области поддержали законопроект о компенсации трат на покупку оборудования для перехода на цифровое телевещание. Компенсацией могут воспользоваться не все, а только жители области с доходом ниже прожиточного минимума, также инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей. В целом компенсацию могут получить 39,3 тысяч человек, общие затраты оцениваются в 57,39 миллиона рублей.

— Мы поддержали закон, гарантирующий компенсацию затрат по приобретению и установке пользовательского оборудования тем категориям населения, которым федеральное правительство рекомендовало оказать финансовую помощь, — прокомментировал решение председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив. — Однако мы также считаем, что к выплате компенсаций надо подходить индивидуально и адресно.

После полного принятия закона на сайте правительства Новосибирской области опубликуют инструкцию, где расскажут, что нужно сделать, чтобы получить компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU