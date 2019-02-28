2019-02-28T15:20:56+03:00
Происшествия

14-летний школьник попытался изнасиловать трехлетнюю девочку в душе общежития

Следователи возбудили уголовное дело, оказалось, что семья давно состояла на учете, как неблагополучная
Виктория МИНАЕВА
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Следователь обратился в суд Октябрьского района г. Новосибирска с ходатайством о помещении подростка в больницу для прохождения экспертизы.Следователь обратился в суд Октябрьского района г. Новосибирска с ходатайством о помещении подростка в больницу для прохождения экспертизы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Шокирующее преступление произошло в Октябрьском районе Новосибирска. 14-летний подросток надругался над трехлетней девочкой. По данным источника КП-Новосибирск, преступник и жертва состояли в родственных отношениях, но не были родными братом и сестрой. Семью подростка в полиции характеризуют, как неблагополучную.

— 27 февраля 2019 года, в послеобеденное время, подросток, под предлогом игры позвал малолетнюю в душевую комнату общежития, расположенного в Октябрьском районе города Новосибирска, и используя ее беспомощное состояние в силу своего возраста, совершил насильственных действий сексуального характера, — сообщает СКР по Новосибирской области.

Сейчас девочка находится под наблюдением врачей-психологов. А подростка хотят показать психиатрам:

— В настоящее время следователь обратился в суд с ходатайством о помещении подозреваемого в медицинскую организацию для производства стационарной комплексной психолого-сексолого-психиатрической судебной экспертизы, — добавляют в СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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