Само не растает: в Новосибирске автомобили, которые стояли на улице, превратились в сугробы

СЕГОДНЯ 14:42 2019-02-28T14:42:41+03:00

Машины настолько сильно занесло снегом, что лишь немного видны окна

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Любопытную картину наблюдали новосибирцы, которые в четверг, 27 февраля, оказались в микрорайоне «Светлый». Там несколько машин настолько сильно занесло снегом, что они превратились в настоящие сугробы. И фото с заснеженными авто теперь набирает популярность в «Инстаграме».

- Эти машины с осени стоят, на них не ездят. Подснежники, - рассказывают сибиряки.

Кстати, в пятницу, 1 марта, количество снега на авто увеличится: синоптики снова обещают снегопады.

- Днем будет 0 – минус 2 градуса, ночью похолодает до минус 7 – минус 9 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. – Ожидается ветер с порывами до 16 метров в секунду.

Примерно такая же погода будет и в субботу, 2 марта. А вот в воскресенье, 3 марта, новосибирцев и вовсе ждет оттепель: столбик термометра покажет плюс 1 - плюс 3 градуса. И при этом снегопадов не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU