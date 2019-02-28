Новосибирских дачников поддержат рублем

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-28T13:42:17+03:00

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Законопроект разработан для приведения региональной базы к федеральному соответствию, его название звучит так: «О государственной поддержке ведения садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Новосибирской области».

Поддержка в форме субсидий будет направлена на организации противопожарных мер, затронет сферы электро- и водоснабжения, землеустройство, строительство и ремонт дорог и прочие направления.

— Основная роль отводится межеванию и кадастру. Садоводы получат возможность провести инвентаризацию земель. Этот важно, так как неиспользуемые, зарастающие земли — не только настоящий бич садовых некоммерческих товариществ, это еще и пожароопасные участки в летнее время, — отметил председатель комитета Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Глеб Поповцев.

Отметим, в Новосибирской области насчитывается около 420 тысяч дачников и садоводов, они выращивают овощи и фрукты на площади 30,2 тысяч га.

ИСТОЧНИК KP.RU