Две недели на уборку крыш: мэр приказал разобраться с опасным снегом

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-28T13:40:40+03:00

На данный момент почищены 2,7 тысяч крыш, а это 64% от плана. Фото: Влад КОМЯКОВ

Замечания по состоянию крыш и козырьков получили и такие крупные управляющие компании, как «СПАС-Дом» и ГК «МКС-Новосибирск»

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня поставил задачу убрать снег с крыш. На наведение порядка градоначальник дал чуть больше двух недель. К 15 марта опасный снег, наледь и сосульки должны исчезнуть с городских крыш, навесов и козырьков.

— В Новосибирске более 4 тысяч скатных крыш, которые находятся под контролем. Кроме того, есть козырьки над подъездами, карнизы, балконы. Очистить все за один день невозможно, поэтому опасные участки, где очистка еще не проведена, должны быть ограждены, чтобы обезопасить пешеходов и автомобилистов, — добавил мэр.

На данный момент, по информации Дмитрия Перязева, начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, почищены 2,7 тысяч крыш, а это 64% от плана.

— Мы ежедневно получаем статистику от районных администраций, — отметил Дмитрий Перязев. — Замечания были выявлены как по малым управляющим компаниям, так и по крупным — таким, как «СПАС-Дом» и ГК «МКС-Новосибирск». Напомню, руководители УК сегодня несут персональную ответственность за состояние кровель.

Все управляющие компании уже получили соответствующие указания и сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU