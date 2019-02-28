Его не догонишь: 16-летний новосибирец стал чемпионом России по автокроссу

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-28T12:58:23+03:00

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Хорошая новость для всех новосибирских любителей спорта: в наградной копилке нашей области прибавилось еще одно «золото». А добыть его удалось совсем юному спортсмену – 16-летнему Никите Ильиных: парень стал чемпионом России по автокроссу. Чтобы его признали лучшим, сибиряку нужно было показать отличные результаты на двух этапах в Гуково (Ростовская область), а также на соревнованиях в Грозном и Курске.

- Никита пришел к нам в Областной автомотоцентр два года назад, с тех пор занимается у меня. А раньше тренировался самостоятельно, но тем не менее не раз становился призером соревнований, - рассказывает тренер парня Сергей Локтионов. - Эта победа дает право на получение звания мастера спорта России. Получить его в таком юном возрасте - – большая редкость.

Никита был одним из лучших на всех этапах соревнований. Фото: предоставлено организаторами.

Кстати, парень одолел своих соперников на «ВАЗе», который сам вместе с механиком и друзьями готовил к соревнованиям. И сейчас с удовольствием делится своими эмоциями:

- Я в последнем финале ехал четвертый - получалось, что уже не становлюсь чемпионом. Но случилась авария: троих, шедших впереди, унесло с трассы, так что мне удалось вырваться вперед. Оставалось доехать два круга, главное было не упустить преимущество. Эмоции непередаваемые, конечно, были, когда понял, что стану победителем Кубка России,- признается Никита.

Никита боролся с более опытными соперниками со всей России. Фото: предоставлено организаторами.

ИСТОЧНИК KP.RU