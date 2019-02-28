После публикации в «КП» минздрав Новосибирской области извинился за очереди в регистратуры поликлиник

СЕГОДНЯ 12:33 2019-02-28T12:33:31+03:00

По словам чиновников, сейчас идет настройка электронной записи к врачу, а поликлиникам рекомендовали увеличить число работников регистратуры

Изменить размер текста: A A

Корреспонденты «КП»-Новосибирск» стали очевидцами длинной часовой очереди в регистратуру поликлиники №27. По словам медиков, причина — технические сбои в программе записи к врачу. После публикации на сайте kp.ru сотрудники Министерства здравоохранения выехали по адресу с проверкой. Также проверили поликлинику ГКБ №2.

— В течение последних недель в Новосибирской области периодически происходят сбои в системе электронной записи к врачу через портал «Госуслуги». Это создает трудности для пациентов, так как вынуждает их дозваниваться в поликлиники или приходить лично, чтобы взять «талон» к специалисту, — поделились результатами проверки с «Комсомолкой» в областном минздраве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692730" frameborder="0"></iframe> Бардак в новосибирской поликлинике: пациенты по часу стоят в очереди за талоном к врачу.Виктория МИНАЕВА, Даба ДАБАЕВ

Поликлиники проверял заместитель министра здравоохранения Андрей Лиханов. Он согласился, что очереди возникают из-за сбоев в компьютерной программе. Ее ждет обновление, в скором времени через нее жители смогут записаться дистанционно не только к терапевту, но и к узким специалистам.

— В нашем регионе проводится масштабная и очень важная работа по совершенствованию автоматизированной медицинской информационной системы (МИС). Эта система объединяет все больницы и поликлиники области в единый «цифровой контур», она содержит многие разделы, в том числе сервис электронной записи к врачу. Внедрение новых модулей МИС крайне необходимо, но, к сожалению, технически непросто, поэтому иногда возникают сбои в ее работе. Специалисты, которые занимаются реализацией данного проекта, прилагают максимум усилий к тому, чтобы оперативно устранять все проблемы, возникающие в регистратурах лечебных учреждений, и завершить модернизацию медицинской информационной системы в максимально короткие сроки, — заявил Андрей Лиханов.

Помимо этого руководителям поликлиник рекомендовали увеличить число работников регистратуры.

«Министерство здравоохранения Новосибирской области приносит жителям региона извинения за временные неудобства при записи к врачу и надеется на понимание», — говорится в официальном сообщении ведомства.

КОНКРЕТНО

Сейчас записаться к врачу можно несколькими способами:

— на сайте reg.nso.ru

— по единому номеру «124»

— непосредственно обратившись в регистратуру поликлиники лично или по телефону.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Хоть расстреляйте, но все висит!»: новосибирская поликлиника устраивает пациентам часовые пытки очередью

Я была 25-й. Открыла дверь поликлиники, сделала два шага - и вступила в кашляющие ряды бабушек и редких студенток. Очередь тянулась к регистратуре. В ней стояли те, кому надо взять карточку или талон пациента. Как правило, с острой болью. Прошло 10 минут, а мы не сдвинулись ни на шаг. Прошло еще столько же. И в наших рядах - уже почти полсотни человек.

- Там компьютер завис, - донеслось с передних рядов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU