2019-02-28T10:34:48+03:00
Общество

Восстание машин: в Новосибирске взбесившийся пистолет автомойки вымыл все вокруг, побив машину

Новосибирец приехал помыть машину, но столкнулся с агрессивным, неуправляемым пистолетом на автомойке
Надежда ЯРКОВА
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На автомойке по самообслуживанию взбесился пистолет. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".На автомойке по самообслуживанию взбесился пистолет. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".
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На автомойке самообслуживания на Затулинке, произошел курьезный случай, который успели снять на видео.

— На автомойке на улице Петухова кто-то не справился с пистолетом для мойки. Тот, почувствовав свободу, вымыл все вокруг,- рассказал приславший забавное видео очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». Новосибирцев видео с «взбесившимся» пистолетом повеселило, став поводом для шуток. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:

— Браво!! Я аплодирую стоя! — отметил один.

— Он хотел на волю, — добавляет второй.

— Да на Затулинке все так моют, — шутит третий.

— Как не ездила на мойки самообслуживания, так и не буду, пожалуй, — замечает четвертая.

— Всю машину побил! Сто процентов косячки теперь по кузову! — переживает пятый.

Взбесившийся пистолет на мойке в Новосибирске..На автомойке на улице Петухова кто-то не справился с пистолетом для мойки. Тот, почувствовав свободу, вымыл все вокруг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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