Восстание машин: в Новосибирске взбесившийся пистолет автомойки вымыл все вокруг, побив машину
На автомойке самообслуживания на Затулинке, произошел курьезный случай, который успели снять на видео.
— На автомойке на улице Петухова кто-то не справился с пистолетом для мойки. Тот, почувствовав свободу, вымыл все вокруг,- рассказал приславший забавное видео очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». Новосибирцев видео с «взбесившимся» пистолетом повеселило, став поводом для шуток. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:
— Браво!! Я аплодирую стоя! — отметил один.
— Он хотел на волю, — добавляет второй.
— Да на Затулинке все так моют, — шутит третий.
— Как не ездила на мойки самообслуживания, так и не буду, пожалуй, — замечает четвертая.
— Всю машину побил! Сто процентов косячки теперь по кузову! — переживает пятый.
Взбесившийся пистолет на мойке в Новосибирске..На автомойке на улице Петухова кто-то не справился с пистолетом для мойки. Тот, почувствовав свободу, вымыл все вокруг.
ИСТОЧНИК KP.RU