2019-02-28T09:20:10+03:00
Здоровье

Осмотрят тех, кому за сорок: онколог и уролог бесплатно проверят здоровье мужчин

Минздрав Новосибирской области и Новосибирская клиническая районная больница приглашают сибиряков на осмотр и сдачу анализов.
Александра БРУНЯ
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Не забудьте взять с собой медицинский полис и паспорт. Фото: Архив КПНе забудьте взять с собой медицинский полис и паспорт. Фото: Архив КПФото: Андрей КОПАЛОВ
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1 марта любой мужчина старше 40 лет сможет бесплатно проверить свое здоровье. Акция «Мужское долголетие» пройдет в Новосибирской клинической районной больнице в Кольцово.

— Пациентов осмотрят терапевт, уролог, онколог, — перечисляют специалистов на приеме в региональном Минздраве. — При необходимости будет сделано УЗИ внутренних органов.

Доктора измерят давление, уровень глюкозы и холестерина. Также мужчинам предлагают сдать анализ крови на онкомаркеры.

Не забудьте взять с собой медицинский полис и паспорт!

ИСТОЧНИК KP.RU

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