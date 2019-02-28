2019-02-28T09:01:39+03:00
Общество

«Город для грустных»: московский блогер раскритиковал зимний Новосибирск за рекламу, парковки и провода

Илья Варламов считает, что главная проблема Новосибирска, что он не вызывает никаких ассоциаций и эмоций
Надежда ЯРКОВА
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Блогер назвал Новосибирск грязным и безликим городом.Блогер назвал Новосибирск грязным и безликим городом.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Популярный блогер Илья Варламов в очередной раз побывал в Новосибирске и написал в «Живом журнале» свои впечатления о городе. Москвич назвал столицу Сибири безликим, серым городом с массой баннеров и свисающими проводами. Свои критичные высказывания он подкрепил серией фото, сделанных в разных районах города.

— Проведите эксперимент: спросите своих знакомых, с чем у них ассоциируется этот город, какие эмоции вызывает. Какие картинки всплывают в подсознании, когда мы слышим название «Новосибирск»? Уверен, у большинства не будет совершенно никаких ассоциаций. И это главная проблема Новосибирска. При слове «Тула» мы сразу вспоминаем пряники, самовары, оружие! Ижевск знают по Калашникову и мотоциклам. Иваново — невесты и ткани, Владивосток — сопки и море, Астрахань — арбузы, а Новосибирск? — задается вопросом в начале своего блога Варламов.

В числе главных «минусов» Новосибирска блогер отметил, что за внешним видом города давно перестали следить.

— В центре масса беспорядочной рекламы, кругом неправильная парковка, неуместные вывески и провода. В визуальном плане город очень грязный, а еще в Новосибирске очень сложно ходить по улицам: все обледенело, тротуары не чистят, — перечисляет неудобства города Варламов.

Он также отметил, что Новосибирск — город для машин — это одна большая сплошная парковка. Также по всему городу расставлены надземные переходы, которые, по словам москвича, «разрывают» город, а в отдельно взятых районах города отмечается разруха и серость. Единственное, что московский блогер оценил по достоинству — это Бугринский мост, отметив, что он уникальный, потому что его центральная часть представляет собой единственный арочный пролет длиной 380 метров.

Перечислив массу недостатков нашего города, блогер добавил, что, наверное, Новосибирск красивый, но сегодня, видимо, этого не видно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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