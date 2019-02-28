В Новосибирске ищут благородных, не имеющих судимости мужчин: зарплата до 45 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:12 2019-02-28T08:12:45+03:00

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В «Октябрьском» отделе полиции Новосибирска открыта вакансия на должность участкового полиции.

В полицию требуются мужчины в возрасте до 35 лет, годные по состоянию деловым качествам к службе в органах внутренних дел, прошедшие срочную службу в армии. К соискателям также в обязательных требованиях значится — отсутствие судимости.

— Кандидатам обещают оплачиваемый ежегодный отпуск на 30 дней, бесплатное медобслуживание, возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, а также возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД с перспективой карьерного роста,- говорится в сообщении МВД по Новосибирской области. — Зарплату на должности участкового обещают в 40-45 тысяч рублей.

По всем вопросам обращаться по адресу: Новосибирск, улица Грибоедова,37 кабинет 402 и 304 и по телефонам: 232-17-61, 232-17-41.

ИСТОЧНИК KP.RU