В Новосибирске глухонемых детей бесплатно научат играть в хоккей

СЕГОДНЯ 07:45 2019-02-28T07:45:18+03:00

В хоккейную секцию набирают ребятишек с нарушением слуха и речи, самым маленьким участникам может быть пять лет

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В Новосибирске идет набор глухонемых детей в хоккейную секцию. Возраст участников от 5 до 17 лет. Тренировки для них — бесплатные.

— Вообще в городе ценник от 7 до 12 тысяч в месяц на обучение, но тут будут занятия бесплатные, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Локтионов, спортивный директор хоккейной школы Sibir kids. — Проблема в том, что мало слабослышащих детей приводят в этот спорт. И цель проекта, чтобы пришли дети, заинтересовались и в дальнейшем остались в этом виде спорта. Этот проект проходит при поддержке Фондов президентских грантов, родителям не придется платить за тренировки.

По словам Локтионова, у особенных хоккеистов есть свои соревнования и олимпиады.

— У нас в Новосибирске есть взрослая хоккейная команда слабослышащих и глухонемых, она неоднократный чемпион России, многие представители входят в сборную страны, — добавляет наш собеседник. — Шансы у детей стать профессиональными спортсменами очень хорошие, конкуренция все же чуть меньше, да и вообще заниматься споротом — полезно. Этот вид спорта очень перспективный, проводятся даже сурдоолимпийские игры.

Телефоны, по которым можно записать в секцию: 8-953-803-79-18, 8-913-927-89-27.

ИСТОЧНИК KP.RU