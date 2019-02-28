2019-02-28T07:20:56+03:00
Происшествия

«На трамвайных путях лежит женщина»: в Новосибирске из-за сбитой пенсионерки встали трамваи

На месте работают сотрудники ГИБДД, пострадавшей оказалась 75-летняя бабушка
Виктория МИНАЕВА
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ДТП случилось на улице Гурьевской. Фото: предоставлено читателем "Комсомольской правды".ДТП случилось на улице Гурьевской. Фото: предоставлено читателем "Комсомольской правды".
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В Новосибирске из-за ДТП, в котором серьезно пострадала пенсионерка, встали трамваи.

— На Гурьевской на трамвайных путях лежит женщина и стоят две "Скорые". Трамваи в сторону Зыряновской тоже стоят, — сообщил КП-Новосибирск очевидец Владимир Притьмов.

Как рассказали «КП» в ГУ МВД по Новосибирской области, общественный транспорт к аварии не имеет отношения. Но из-за ДТП движение трамваем, действительно, остановлено.

— Легковой автомобиль сбил 75-летнюю женщину напротив дома №37 по улице Гурьевская, — прокомментировали в полиции. — На месте работают сотрудники, обстоятельства происшествия выясняются.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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