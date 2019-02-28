«На трамвайных путях лежит женщина»: в Новосибирске из-за сбитой пенсионерки встали трамваи
В Новосибирске из-за ДТП, в котором серьезно пострадала пенсионерка, встали трамваи.
— На Гурьевской на трамвайных путях лежит женщина и стоят две "Скорые". Трамваи в сторону Зыряновской тоже стоят, — сообщил КП-Новосибирск очевидец Владимир Притьмов.
Как рассказали «КП» в ГУ МВД по Новосибирской области, общественный транспорт к аварии не имеет отношения. Но из-за ДТП движение трамваем, действительно, остановлено.
— Легковой автомобиль сбил 75-летнюю женщину напротив дома №37 по улице Гурьевская, — прокомментировали в полиции. — На месте работают сотрудники, обстоятельства происшествия выясняются.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU