Масштабный пожар в частном секторе: ночью вспыхнули три дома с газовыми баллонами внутри

СЕГОДНЯ 07:03 2019-02-28T07:10:35+03:00

Пожарным удалось справиться с огнем только к утру. Фото и видео: "Инцидент.Новосибирск".

В частном секторе Новосибирска пожарные потушили крупный пожар, который случился сегодня ночью

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В Ленинском районе Новосибирска сегодня ночью горел жилой дом, пожар от которого перекинулся на стоявшие рядом дома.

— Пожарно-спасательные подразделения всю ночь тушили крупный пожар в частном секторе. Сообщение о пожаре спасатели получили в 23:42 в среду, 27 февраля. Около часа интенсивной работы потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы локализовать пожар на площади около 200 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что распространению огня, который охватил три частных дома и надворные постройки, способствовала плотная застройка. Также обстановку осложнила разгерметизация газового баллона и последующие вспышки.

— Одновременно на тушение и защиту соседних построек подали четыре пожарных ствола, в том числе повышенной мощности. Воду подвозили от пожарных гидрантов в километре от места возгорания, — уточнили в МЧС.

Также во время тушения пожарные вынесли из горящих построек два бытовых газовых баллона.

— Проливка и разбор рухнувших конструкций продолжалась до утра. Причина пожара устанавливается, — добавили в ведомстве. — Погибших и пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/694490" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар сегодня ночью в Ленинском районе Новосибирска..

ИСТОЧНИК KP.RU