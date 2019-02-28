Масштабный пожар в частном секторе: ночью вспыхнули три дома с газовыми баллонами внутри
В Ленинском районе Новосибирска сегодня ночью горел жилой дом, пожар от которого перекинулся на стоявшие рядом дома.
— Пожарно-спасательные подразделения всю ночь тушили крупный пожар в частном секторе. Сообщение о пожаре спасатели получили в 23:42 в среду, 27 февраля. Около часа интенсивной работы потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы локализовать пожар на площади около 200 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что распространению огня, который охватил три частных дома и надворные постройки, способствовала плотная застройка. Также обстановку осложнила разгерметизация газового баллона и последующие вспышки.
— Одновременно на тушение и защиту соседних построек подали четыре пожарных ствола, в том числе повышенной мощности. Воду подвозили от пожарных гидрантов в километре от места возгорания, — уточнили в МЧС.
Также во время тушения пожарные вынесли из горящих построек два бытовых газовых баллона.
— Проливка и разбор рухнувших конструкций продолжалась до утра. Причина пожара устанавливается, — добавили в ведомстве. — Погибших и пострадавших нет.
Крупный пожар сегодня ночью в Ленинском районе Новосибирска..
ИСТОЧНИК KP.RU