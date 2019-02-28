ЧП на Петухова: мужчина ночью оказался на заводском цехе, где сломал шею, челюсть и обе руки
В Кировском районе Новосибирска мужчина выжил, упав с 4 этажа на площадке одного из заводских цехов. Возможно пострадавший не являлся работником предприятия.
— Сегодня ночью в 00:25 на телефон оперативного дежурного поступила информация, что на улице Петухова в одном из заводских цехов, рядом с авторынком «Столица» нашли мужчину, который упал с металлической площадки 4 перекрытия и находится на металлической площадке 2 перекрытия. Мужчина получил множественные травмы и переломы, и требовалась эвакуация мужчины вниз, — рассказали в пресс-службе МАСС.
Приехавшие на место спасатели поднялись по лестнице, расположенной в цехе на площадку, где находился мужчина, переложили его на жесткие носилки и спустили из вниз. После его перенесли в машину «скорой помощи», где передали его бригаде врачей.
— По словам сотрудников завода: главного инженера и охраны, мужчину не опознали, так что работником предприятия он скорее всего не является, — отметили в ведомстве.
По предварительной информации, у упавшего с высоты мужчины зафиксировали перелом челюсти, шеи, обеих рук и возможно одной ноги. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU