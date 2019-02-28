2019-02-28T06:11:37+03:00
Общество

Все, чтобы попасть в школу: родители первоклашек пойдут под суд за поддельные документы о прописке

В Железнодорожном районе родители первоклассников пойдут под суд за подделку документов
Надежда ЯРКОВА
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Родители попались на поддельных документах для школы при поступлении в первый класс.Родители попались на поддельных документах для школы при поступлении в первый класс.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Проведенная в феврале 2019 года прокурорская проверка выявила два факта использования поддельных документов, а именно свидетельств по месту регистрации от родителей, при поступлении детей в школу.

— Фальшивые документы с пропиской были представлены ими в школу в качестве доказательства того, что их дети имеют право обучаться именно в этой школе. Материалы проверки были направлены прокуратурой в отдел полиции для решения вопроса о возбуждении двух уголовных дел по статье — использование заведомо подложного документа, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Уголовные дела уже возбуждены, их расследование взято прокуратурой района на контроль.

В ведомстве отметили, что в 2017 году к уголовной ответственности за использование фальшивых документов для зачисления детей в школу привлекли трех новосибирцев.

Напомним, что в Новосибирске, чтобы записать детей в первый класс, родители вынуждены стоять в ночных очередях за списки при поступлении в школы.

Однако в этом году родителей первоклассников испугали морозы и они предпочли воспользоваться порталом «Госуслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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