Все, чтобы попасть в школу: родители первоклашек пойдут под суд за поддельные документы о прописке
Проведенная в феврале 2019 года прокурорская проверка выявила два факта использования поддельных документов, а именно свидетельств по месту регистрации от родителей, при поступлении детей в школу.
— Фальшивые документы с пропиской были представлены ими в школу в качестве доказательства того, что их дети имеют право обучаться именно в этой школе. Материалы проверки были направлены прокуратурой в отдел полиции для решения вопроса о возбуждении двух уголовных дел по статье — использование заведомо подложного документа, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
Уголовные дела уже возбуждены, их расследование взято прокуратурой района на контроль.
В ведомстве отметили, что в 2017 году к уголовной ответственности за использование фальшивых документов для зачисления детей в школу привлекли трех новосибирцев.
Напомним, что в Новосибирске, чтобы записать детей в первый класс, родители вынуждены стоять в ночных очередях за списки при поступлении в школы.
Однако в этом году родителей первоклассников испугали морозы и они предпочли воспользоваться порталом «Госуслуги».
ИСТОЧНИК KP.RU