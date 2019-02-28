Машина дороже: сибирячка нашла деньги за 20 минут после ареста кроссовера

СЕГОДНЯ 05:53 2019-02-28T05:53:05+03:00

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После ареста дорогостоящего кроссовера сибирячка в течение 20 минут нашла деньги и погасила большую часть долга по кредиту.

— В отдел судебных приставов по Октябрьскому району поступило исполнительное производство о взыскании с местной жительницы долга по кредитам на сумму около 100 тысяч рублей. При этом должница сама возвращать банку взятые ранее деньги не спешила. Приставы выяснили, что у должницы в собственности имеется автомобиль Honda Pilot 2008 года выпуск. Выехав по месту проживания женщины, пристав нашел ее машину во дворе дома, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Пристав на месте арестовал кроссовер должницы. При этом женщина слезно просила снять арест с машины и говорила о том, что обязательно все оплатит в ближайшее время.

— Примерно через 20 минут, девушка все-таки представила судебному приставу квитанцию об оплате, но только части долга. Она просила снять арест с машины и обещала, что в ближайшие дни погасит остаток долга, однако пристав объяснил ей, что для снятия ареста надо оплатить весь долг,- добавили в ведомстве.

Теперь в случае если остаток долга не будет погашен, машина должницы может уйти на продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU