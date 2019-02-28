2019-02-28T05:53:05+03:00
Общество

Машина дороже: сибирячка нашла деньги за 20 минут после ареста кроссовера

Арест кроссовера побудил жительницу Новосибирска к оплате 100-тысячного долга по кредиту
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сибирячка нашла 100 тысяч для оплаты долга после ареста кроссовера.Сибирячка нашла 100 тысяч для оплаты долга после ареста кроссовера.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

После ареста дорогостоящего кроссовера сибирячка в течение 20 минут нашла деньги и погасила большую часть долга по кредиту.

— В отдел судебных приставов по Октябрьскому району поступило исполнительное производство о взыскании с местной жительницы долга по кредитам на сумму около 100 тысяч рублей. При этом должница сама возвращать банку взятые ранее деньги не спешила. Приставы выяснили, что у должницы в собственности имеется автомобиль Honda Pilot 2008 года выпуск. Выехав по месту проживания женщины, пристав нашел ее машину во дворе дома, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Пристав на месте арестовал кроссовер должницы. При этом женщина слезно просила снять арест с машины и говорила о том, что обязательно все оплатит в ближайшее время.

— Примерно через 20 минут, девушка все-таки представила судебному приставу квитанцию об оплате, но только части долга. Она просила снять арест с машины и обещала, что в ближайшие дни погасит остаток долга, однако пристав объяснил ей, что для снятия ареста надо оплатить весь долг,- добавили в ведомстве.

Теперь в случае если остаток долга не будет погашен, машина должницы может уйти на продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЧП на Петухова: мужчина ночью оказался на заводском цехе, где сломал шею, челюсть и обе руки
Все, чтобы попасть в школу: родители первоклашек пойдут под суд за поддельные документы о прописке
«Как он это делает?»: новосибирцы удивились полураздетому мужчине на улице
Налеты на микрокредиты: в Новосибирске полиция ищет двух молодых грабителей с газовым баллончиком
«И мэр пел, и губернатор» - оперный певец Карен Мовсесян запустил челлендж, посвященный гимну России
Погода на день в Новосибирске: 28 февраля будет небольшой снег и минус 2 градусов
Как она это делает: 11-летняя девочка удивила соцсети своим шпагатом
«Зачем других-то подставлять»: в новосибирском метро парень прыгнул на рельсы перед поездом
«А ей вообще можно?»: видео с обезьяной, уминающей колбасу, повеселило соцсети
На работу настоящих мужчин, где платят от 40 тысяч рублей, не могут найти кандидатов
Фитнес на снегу: пенсионерки сделали растяжку в центре Новосибирска
Давайте без яиц: сибирские ученые предлагают не делать вакцину от гриппа из куриных эмбрионов
«Я с ветрянкой восемь часов простоял в очереди» - новосибирцы рассказали о том, какие испытания проходят ради встречи с врачом
«Счастливчику» повезло: трехногий пес Лакки из Новосибирска растрогал своей непростой историей соцсети
Подходи и бери: в краеведческом музее револьверы и пулеметы хранились в открытых витринах
Теперь больше пятидесяти: в Новосибирске увеличилось число заболевших опасной инфекцией
69,8 тысяч рублей в месяц: стало известно, кому в Новосибирской области платят больше
В мусоре и бикини: победительница конкурса красоты устроила провокационную фотосессию на свалке
Двор Дмитрия Прибаловца: земляки предлагают увековечить имя умершего депутата
Опасность нависла над чиновниками: общественники нашли сосульки на крыше мэрии Новосибирска
«Предупрежден — значит вооружен»: новосибирцев рассмешил водитель такси с веселой табличкой
Драма на Коммунальном мосту: новосибирец хотел спрыгнуть в воду после ссоры с девушкой
Забавы Кадрона и Гудзона: в зоопарке сняли на видео баловство пумы и леопарда
BMW впечатало в опору моста на Ипподромской: водитель сломал обе ноги
Погода на день в Новосибирске: 27 февраля будет снежно и тепло
«Эти дети требуют больше внимания и милосердия»: новосибирский общественник вступился за девочку из интерната, напавшую на малышей в больнице