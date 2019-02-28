«Как он это делает?»: новосибирцы удивились полураздетому мужчине на улице
На улице хоть и относительно тепло, но все же на календаре зима, однако в Новосибирске даже в феврале можно встретить одетого в майку и штаны мужчину. Фото стойкого к морозам сибиряка появилось в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в Инстаграме и вызвало жаркие обсуждения среди комментаторов. Вот что они пишут по этому поводу:
— Вот, что с людьми Россия делает, — замечает один.
— Самое главное в майке и ватных штанах, — добавляет второй.
— Надо было шорты и сланцы одевать, что уж там, — отмечает третий.
— Я дома в шерстяных носках хожу!!! Как он это делает???!!! — задется вопросом четвертый.
— Видела его. Впечатление что он вообще не чувствует холода. Молодец. Мне интересно как он так закалялся?! — восхищается пятая.
ИСТОЧНИК KP.RU