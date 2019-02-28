2019-02-28T05:12:36+03:00
Общество

«Как он это делает?»: новосибирцы удивились полураздетому мужчине на улице

Жителей Новосибирска поразил «горячий» мужчина, гулявший по улице в майке и штанах
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сибиряк разгуливает зимой по улице в майке и штанах.Сибиряк разгуливает зимой по улице в майке и штанах.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

На улице хоть и относительно тепло, но все же на календаре зима, однако в Новосибирске даже в феврале можно встретить одетого в майку и штаны мужчину. Фото стойкого к морозам сибиряка появилось в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в Инстаграме и вызвало жаркие обсуждения среди комментаторов. Вот что они пишут по этому поводу:

— Вот, что с людьми Россия делает, — замечает один.

— Самое главное в майке и ватных штанах, — добавляет второй.

— Надо было шорты и сланцы одевать, что уж там, — отмечает третий.

— Я дома в шерстяных носках хожу!!! Как он это делает???!!! — задется вопросом четвертый.

— Видела его. Впечатление что он вообще не чувствует холода. Молодец. Мне интересно как он так закалялся?! — восхищается пятая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЧП на Петухова: мужчина ночью оказался на заводском цехе, где сломал шею, челюсть и обе руки
Все, чтобы попасть в школу: родители первоклашек пойдут под суд за поддельные документы о прописке
Машина дороже: сибирячка нашла деньги за 20 минут после ареста кроссовера
Налеты на микрокредиты: в Новосибирске полиция ищет двух молодых грабителей с газовым баллончиком
«И мэр пел, и губернатор» - оперный певец Карен Мовсесян запустил челлендж, посвященный гимну России
Погода на день в Новосибирске: 28 февраля будет небольшой снег и минус 2 градусов
Как она это делает: 11-летняя девочка удивила соцсети своим шпагатом
«Зачем других-то подставлять»: в новосибирском метро парень прыгнул на рельсы перед поездом
«А ей вообще можно?»: видео с обезьяной, уминающей колбасу, повеселило соцсети
На работу настоящих мужчин, где платят от 40 тысяч рублей, не могут найти кандидатов
Фитнес на снегу: пенсионерки сделали растяжку в центре Новосибирска
Давайте без яиц: сибирские ученые предлагают не делать вакцину от гриппа из куриных эмбрионов
«Я с ветрянкой восемь часов простоял в очереди» - новосибирцы рассказали о том, какие испытания проходят ради встречи с врачом
«Счастливчику» повезло: трехногий пес Лакки из Новосибирска растрогал своей непростой историей соцсети
Подходи и бери: в краеведческом музее револьверы и пулеметы хранились в открытых витринах
Теперь больше пятидесяти: в Новосибирске увеличилось число заболевших опасной инфекцией
69,8 тысяч рублей в месяц: стало известно, кому в Новосибирской области платят больше
В мусоре и бикини: победительница конкурса красоты устроила провокационную фотосессию на свалке
Двор Дмитрия Прибаловца: земляки предлагают увековечить имя умершего депутата
Опасность нависла над чиновниками: общественники нашли сосульки на крыше мэрии Новосибирска
«Предупрежден — значит вооружен»: новосибирцев рассмешил водитель такси с веселой табличкой
Драма на Коммунальном мосту: новосибирец хотел спрыгнуть в воду после ссоры с девушкой
Забавы Кадрона и Гудзона: в зоопарке сняли на видео баловство пумы и леопарда
BMW впечатало в опору моста на Ипподромской: водитель сломал обе ноги
Погода на день в Новосибирске: 27 февраля будет снежно и тепло
«Эти дети требуют больше внимания и милосердия»: новосибирский общественник вступился за девочку из интерната, напавшую на малышей в больнице