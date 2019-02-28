«Как он это делает?»: новосибирцы удивились полураздетому мужчине на улице

СЕГОДНЯ 05:12 2019-02-28T05:12:36+03:00

Сибиряк разгуливает зимой по улице в майке и штанах. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Жителей Новосибирска поразил «горячий» мужчина, гулявший по улице в майке и штанах

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На улице хоть и относительно тепло, но все же на календаре зима, однако в Новосибирске даже в феврале можно встретить одетого в майку и штаны мужчину. Фото стойкого к морозам сибиряка появилось в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в Инстаграме и вызвало жаркие обсуждения среди комментаторов. Вот что они пишут по этому поводу:

— Вот, что с людьми Россия делает, — замечает один.

— Самое главное в майке и ватных штанах, — добавляет второй.

— Надо было шорты и сланцы одевать, что уж там, — отмечает третий.

— Я дома в шерстяных носках хожу!!! Как он это делает???!!! — задется вопросом четвертый.

— Видела его. Впечатление что он вообще не чувствует холода. Молодец. Мне интересно как он так закалялся?! — восхищается пятая.

ИСТОЧНИК KP.RU