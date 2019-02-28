2019-02-28T04:13:17+03:00
Происшествия

Налеты на микрокредиты: в Новосибирске полиция ищет двух молодых грабителей с газовым баллончиком

На протяжении месяца дерзкие налетчики ограбили шесть организаций в разных районах города
Надежда ЯРКОВА
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Парни занимаются грабежами микрокредитных организаций. Фото: МВД по Новосибирской области.Парни занимаются грабежами микрокредитных организаций. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Новосибирские полицейские ищут двух мужчин, подозреваемых в серии грабежей, в том числе с использованием газового баллончика. Орудуют они обычно в павильонах офисов микрокредитования.

— В феврале было зарегистрировано шесть налетов, в том числе три — в Ленинском районе, по одному — в Дзержинском, Калининском и Кировском районах. Последнее из таких преступлений произошло 26 февраля в микрофинансовой организации на проспекте Дзержинского. Их уловом стали 3850 рублей, которые они забрали у менеджера фирмы, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

За месяц они совершили шесть налетов на фирмы в разных районах. Фото: МВД по Новосибирской области.

За месяц они совершили шесть налетов на фирмы в разных районах. Фото: МВД по Новосибирской области.

Возраст подозреваемых около 18-20 лет, рост 170-175 см, оба славянской внешности, худощавого телосложения, с темными волосами.

Всех, кому что-либо известно о лицах, которые изображены на фото и видео, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-26-47, 232-28-40, 232-64-74, 8-923-146-0975. Конфиденциальность гарантируется.

В Новосибирске полиция ищет налетчиков на микрокредитные фирмы..

ИСТОЧНИК KP.RU

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