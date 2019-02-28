Налеты на микрокредиты: в Новосибирске полиция ищет двух молодых грабителей с газовым баллончиком
Новосибирские полицейские ищут двух мужчин, подозреваемых в серии грабежей, в том числе с использованием газового баллончика. Орудуют они обычно в павильонах офисов микрокредитования.
— В феврале было зарегистрировано шесть налетов, в том числе три — в Ленинском районе, по одному — в Дзержинском, Калининском и Кировском районах. Последнее из таких преступлений произошло 26 февраля в микрофинансовой организации на проспекте Дзержинского. Их уловом стали 3850 рублей, которые они забрали у менеджера фирмы, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
За месяц они совершили шесть налетов на фирмы в разных районах. Фото: МВД по Новосибирской области.
Возраст подозреваемых около 18-20 лет, рост 170-175 см, оба славянской внешности, худощавого телосложения, с темными волосами.
Всех, кому что-либо известно о лицах, которые изображены на фото и видео, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-26-47, 232-28-40, 232-64-74, 8-923-146-0975. Конфиденциальность гарантируется.
В Новосибирске полиция ищет налетчиков на микрокредитные фирмы..
ИСТОЧНИК KP.RU