Налеты на микрокредиты: в Новосибирске полиция ищет двух молодых грабителей с газовым баллончиком

СЕГОДНЯ 04:11 2019-02-28T04:13:17+03:00

На протяжении месяца дерзкие налетчики ограбили шесть организаций в разных районах города

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Новосибирские полицейские ищут двух мужчин, подозреваемых в серии грабежей, в том числе с использованием газового баллончика. Орудуют они обычно в павильонах офисов микрокредитования.

— В феврале было зарегистрировано шесть налетов, в том числе три — в Ленинском районе, по одному — в Дзержинском, Калининском и Кировском районах. Последнее из таких преступлений произошло 26 февраля в микрофинансовой организации на проспекте Дзержинского. Их уловом стали 3850 рублей, которые они забрали у менеджера фирмы, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

За месяц они совершили шесть налетов на фирмы в разных районах. Фото: МВД по Новосибирской области.

Возраст подозреваемых около 18-20 лет, рост 170-175 см, оба славянской внешности, худощавого телосложения, с темными волосами.

Всех, кому что-либо известно о лицах, которые изображены на фото и видео, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-26-47, 232-28-40, 232-64-74, 8-923-146-0975. Конфиденциальность гарантируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/694487" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске полиция ищет налетчиков на микрокредитные фирмы..

ИСТОЧНИК KP.RU