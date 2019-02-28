2019-02-28T03:47:43+03:00
Общество

«И мэр пел, и губернатор» - оперный певец Карен Мовсесян запустил челлендж, посвященный гимну России

Во время отчета новосибирского мэра в филармонии не заиграл гимн, и гости спели его хором. После того, как об этом написала редакция «КП»-Новосибирск», в сети начался челлендж
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Карен Мовсесян запустил патриотический флешмоб. Фото: https://www.instagram.com/karenmovsesyan/Карен Мовсесян запустил патриотический флешмоб. Фото: https://www.instagram.com/karenmovsesyan/
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Техническая накладка превратилась в патриотическую акцию.

Все началось с отчета новосибирского мэра перед общественностью. Он проходил в филармонии, и после приветствия гостей ведущие объявили гимн. Но… он не заиграл. Первым нашелся депутат Евгений Яковенко и запел a cappella. Через секунды его подхватил весь зал.

Очевидцем и участником событий стала сотрудница «КП»-Новосибирск», и на сайте KP.RU вышла заметка. А вот уже – неожиданное продолжение событий в новосибирской филармонии: новосибирский певец Карен Мовсесян объявил челлендж.

karenmovsesyankarenmovsesyan
Новосибирцы не растерялись - Карен Мовсесян запустил патриотический флешмоб
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«Отчет мэра города Анатолия Локтя перед новосибирцами начался с весьма своеобразного исполнения гимна России в формате a capella. Такое необычное начало мероприятия произошло не по задумке организаторов, а из-за технической заминки с аудиоподложкой. Новосибирцы не растерялись - начали петь гимн сами. И мэр пел, и губернатор. Решил поддержать находчивых земляков. Все-таки новосибирцы особые люди, этот случай тому подтверждение. Жаль, что меня в зале не было, однако я решил поддержать дух города и запускаю такой вот «челлендж». Надеюсь, что присоединятся и артисты, и представители иных профессий», - написал артист и выложил запись, на которой исполняет гимн.

В сети уже появились уже появились первые продолжатели этого челленджа.

aaletoaaleto
Дуэт Лето тоже в теме - челлендж пошел по сети
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Примечательно, что при этом многие новосибирцы признаются: не помнят слов гимна. А некоторые говорят, что им запомнился гимн Советского Союза.

«Чиновники должны знать гимн, а блогеры - нет» - новосибирцы признаются, что не знают слов главной государственной песни. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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