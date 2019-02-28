Погода на день в Новосибирске: 28 февраля будет небольшой снег и минус 2 градусов

СЕГОДНЯ 03:29 2019-02-28T03:29:02+03:00

В последний день зимы будет тепло - до 2 градусов мороза и снег. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Какая погода ждет новосибирцев в последний день зимы

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Сегодня в городе будет относительно тепло, до минус 2 градусов днем, возможен небольшой снег.

— В четверг, 28 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 2-4 градусов, к ночи похолодает до минус 9-11 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, метели, ночью и утром при прояснениях изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах 0 — минус 5, местами до минус 10 градусов, ночная около минус 7-12 градусов, при прояснениях до минус 20 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам снег с температурой днем до минус 2 градусов и ночью до минус 6 градусов. В последующие дни и до конца недели характер погоды не поменяется, будет тепло и снежно.

ИСТОЧНИК KP.RU