Как она это делает: 11-летняя девочка удивила соцсети своим шпагатом

СЕГОДНЯ 20:55 2019-02-27T20:55:30+03:00

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Юлия Бобова – новосибирский хореограф: она учит вогу – одному из современных танцев – не только взрослых, но и детей. И в новом видео вместе с сибирячкой танцует ее ученица – 11 летняя Соня. Причем девочка не только четко повторяет все движения вместе с тренером, но и показывает отличную растяжку, о которой многие взрослые могут только мечтать. И с такой легкостью делает шпагат, будто садится за парту.

- С Соней мы начали заниматься примерно год назад, - рассказывает Юлия. – До этого она тоже увлекалась танцами, так что определенная подготовка у нее была.

Чтобы снять видео, Соня вместе с хореографом репетировала месяц:

- Она – молодец: очень быстро все схватывала, - хвалит свою воспитанницу Юлия.

Оценили по достоинству старания девочки и пользователи соцсетей:

- Это просто нереально круто! Точно ещё дней пять буду пересматривать на повторе! Соня - большая умничка, - хвалят девочку одни.

- Две красотки, такие изящные! Космос, звездочки, - соглашаются с ними другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/694467" frameborder="0"></iframe> 11-летняя девочка удивила соцсети своим шпагатом.

ИСТОЧНИК KP.RU