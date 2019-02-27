2019-02-27T20:55:30+03:00
Общество

Как она это делает: 11-летняя девочка удивила соцсети своим шпагатом

Необычное танцевальное видео новосибирская школьница сняла вместе со своим хореографом
Татьяна СОЛОВОВА
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Соня занимается у Юлии Бобовой уже год. Фото: https://www.instagram.com/yuliacrystal/Соня занимается у Юлии Бобовой уже год. Фото: https://www.instagram.com/yuliacrystal/
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Юлия Бобова – новосибирский хореограф: она учит вогу – одному из современных танцев – не только взрослых, но и детей. И в новом видео вместе с сибирячкой танцует ее ученица – 11 летняя Соня. Причем девочка не только четко повторяет все движения вместе с тренером, но и показывает отличную растяжку, о которой многие взрослые могут только мечтать. И с такой легкостью делает шпагат, будто садится за парту.

- С Соней мы начали заниматься примерно год назад, - рассказывает Юлия. – До этого она тоже увлекалась танцами, так что определенная подготовка у нее была.

Чтобы снять видео, Соня вместе с хореографом репетировала месяц:

- Она – молодец: очень быстро все схватывала, - хвалит свою воспитанницу Юлия.

Оценили по достоинству старания девочки и пользователи соцсетей:

- Это просто нереально круто! Точно ещё дней пять буду пересматривать на повторе! Соня - большая умничка, - хвалят девочку одни.

- Две красотки, такие изящные! Космос, звездочки, - соглашаются с ними другие.

11-летняя девочка удивила соцсети своим шпагатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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