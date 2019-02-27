«Зачем других-то подставлять»: в новосибирском метро парень прыгнул на рельсы перед поездом

СЕГОДНЯ 20:03 2019-02-27T20:03:47+03:00

К счастью, сибиряк не пострадал, но ему предстоят разбирательства в полиции

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В среду, 27 февраля, новосибирцы, которые были на станции метро «Заельцовская», стали очевидцами ЧП: студент прыгнул на рельсы прямо перед поездом. К счастью, машинист успел притормозить, и парень серьезно не пострадал: даже смог самостоятельно подняться.

- Молодой человек сам поднялся с путей, - описывает ситуацию одна из очевидцев произошедшего на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Его задерживали несколько человек: парень толкался и выбивался, я очень испугалась.

Спустя считанные секунды к поезду подошли сотрудники полиции и увели разбушевавшегося пассажира. А пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшее в комментариях:

- Вот для чего другим проблемы устраивать? Зачем незнакомых людей подставлять? - возмущаются одни.

- Хватает неадекватных. Жесть просто, - соглашаются с ними вторые.

ИСТОЧНИК KP.RU