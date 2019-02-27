2019-02-27T16:51:25+03:00
Дом. Семья

«А ей вообще можно?»: видео с обезьяной, уминающей колбасу, повеселило соцсети

Хозяин привел животное на прием к новосибирскому ветеринару, и в клинике сняли забавный ролик
Татьяна СОЛОВОВА
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Обезьяне попробовать колбасу разрешили. Фото: https://www.instagram.com/vetklinikabest/Обезьяне попробовать колбасу разрешили. Фото: https://www.instagram.com/vetklinikabest/
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В ветеринарной клинике «Бэст» на днях побывал необычный пациент - обезьяна с отменным аппетитом.

- У животного – частный владелец, - рассказывают в клинике. – Обратились они к нам из-за того, что у обезьяны были боли в животе.

Правда, хвостатый пациент даже перед походом к ветеринару от перекуса не отказался. И врачи записали умилительное видео, как обезьяна трескает за обе щеки колбасу, а рядом с ней еще и надкусанный огурец лежит.

- Хоть колбасой обошлась, а ведь могла бы и закурить сигарету, - шутят одни.

- А разве ей можно колбасу? - удивляются другие.

На этот вопрос нам ответил ветеринар Евгений Козлов:

- Конечно, основным рационом у обезьян должны быть фрукты. Но и в дикой природе они едят птенцов, когда разоряют гнезда. Поэтому в том, что животное попробовало колбасу, ничего страшного нет, - объяснил Евгений Матвеевич.

Видео с обезьяной, уминающей колбасу, повеселило соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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