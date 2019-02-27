«А ей вообще можно?»: видео с обезьяной, уминающей колбасу, повеселило соцсети
В ветеринарной клинике «Бэст» на днях побывал необычный пациент - обезьяна с отменным аппетитом.
- У животного – частный владелец, - рассказывают в клинике. – Обратились они к нам из-за того, что у обезьяны были боли в животе.
Правда, хвостатый пациент даже перед походом к ветеринару от перекуса не отказался. И врачи записали умилительное видео, как обезьяна трескает за обе щеки колбасу, а рядом с ней еще и надкусанный огурец лежит.
- Хоть колбасой обошлась, а ведь могла бы и закурить сигарету, - шутят одни.
- А разве ей можно колбасу? - удивляются другие.
На этот вопрос нам ответил ветеринар Евгений Козлов:
- Конечно, основным рационом у обезьян должны быть фрукты. Но и в дикой природе они едят птенцов, когда разоряют гнезда. Поэтому в том, что животное попробовало колбасу, ничего страшного нет, - объяснил Евгений Матвеевич.
Видео с обезьяной, уминающей колбасу, повеселило соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU