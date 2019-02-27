На работу настоящих мужчин, где платят от 40 тысяч рублей, не могут найти кандидатов

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-27T13:27:35+03:00

Сотрудники Управления ГИБДД ищут в свои ряды новичков, но пока набрать патрульных не могут

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В Новосибирске в очередной раз дает объявление о работе Госавтоинспеция. Там признаются, что не могут укоплектовать ряды патрульных, хотя зарплата, которую предлагают в городской ГИБДД, выше среднего заработка в Новосибирске.

"Работа для настоящих мужчин, - говорится в объявлении. - ГИБДД города приглашает на службу на должности инспекторов дорожно-патрульной службы! Стабильная заработная плата - от 40 тысяч рублей, форменное обмундирование, бесплатный проезд к месту проведения отпуска, льготы. Основные требования: среднее профессиональное образование и годное для службы состояние здоровья. Не упустите свой шанс!"

Напомним, в январе средняя зарплата в Новосибирской области составила 35 264 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU