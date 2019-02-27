2019-02-27T12:05:21+03:00
Здоровье

Фитнес на снегу: пенсионерки сделали растяжку в центре Новосибирска

В городе закончился зимний сезон уличной гимнастики [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Закрытие сезона: последняя зарядка на снегу.Закрытие сезона: последняя зарядка на снегу.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Уже 15-тый год в Первомайском сквере Новосибирска проходит уличная гимнастика. Занятиям не может помешать даже снег. Всех желающих инструктор Владимир Ефремов приглашает размять косточки. Сегодня, 27 февраля, состоялось закрытие зимнего сезона. На него собрались самые преданные фанаты тренера — бабушки.

Фитнес на снегу: пенсионерки устроили догоняшки в центре Новосибирска.Даба ДАБАЕВ

— В основном ко мне приходят люди в возрасте 50-70 лет. Есть те, кто ходит регулярно. Мы занимаемся в парках летом и зимой, каждую среду в 9:30 утра, в Первомайском сквере, абсолютно бесплатно, — рассказывает Ефремов.

Кстати, некоторых пенсионерок Ефремов даже садит на шпагат! Но для пожилых людей не это самое ценное. Они признаются, что такой фитнес на свежем воздухе — помогает им находить друзей и общение. После зарядки бабушки часто ходят в кафе, а летом устраивают пикники на травке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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