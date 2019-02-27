Давайте без яиц: сибирские ученые предлагают не делать вакцину от гриппа из куриных эмбрионов
Сибирские ученые раскритиковали современное производство вакцин от гриппа. Среди аргументов против изготовления их с использованием куриных эмбрионов: дороговизна и медлительность производства, изменчивость вирусов и невозможность применения вакцин при аллергии на куриный белок.
Исследователи предлагают новый способ изготовления препаратов:
— Мы разрабатываем технологию выращивания штаммов гриппа на линии клеток человека, — рассказали в «Науке в Сибири» Григорий Степанов, научный сотрудник ИХБФМ СО. — Это удобно во многих отношениях: проще организовать производство, автоматизировать процессы. С куриными яйцами в целом процесс получается трудоемкий и дорогой.
Ученые уже сейчас новым способом получают вакцины от краснухи, бешенства и других опасных вирусов. На очереди — грипп.
ИСТОЧНИК KP.RU