Давайте без яиц: сибирские ученые предлагают не делать вакцину от гриппа из куриных эмбрионов

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-27T11:54:57+03:00

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Сибирские ученые раскритиковали современное производство вакцин от гриппа. Среди аргументов против изготовления их с использованием куриных эмбрионов: дороговизна и медлительность производства, изменчивость вирусов и невозможность применения вакцин при аллергии на куриный белок.

Исследователи предлагают новый способ изготовления препаратов:

— Мы разрабатываем технологию выращивания штаммов гриппа на линии клеток человека, — рассказали в «Науке в Сибири» Григорий Степанов, научный сотрудник ИХБФМ СО. — Это удобно во многих отношениях: проще организовать производство, автоматизировать процессы. С куриными яйцами в целом процесс получается трудоемкий и дорогой.

Ученые уже сейчас новым способом получают вакцины от краснухи, бешенства и других опасных вирусов. На очереди — грипп.

ИСТОЧНИК KP.RU