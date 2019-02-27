«Я с ветрянкой восемь часов простоял в очереди» - новосибирцы рассказали о том, какие испытания проходят ради встречи с врачом

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-27T11:31:44+03:00

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Поход к доктору превращается в пытку. Об этом говорят многие новосибирцы. Журналисту «Комсомольской правды» Виктории Минаевой причину объяснил главный врач поликлиники №27 Александр Калиниченко.

- Висит программа записи к врачам! Очередь - каждый день. Это проблема системная, городская. Нам объясняют, что не хватает мощностей на серверах. Почему это происходит - я не знаю, я не технарь. В Минздраве, конечно, в курсе проблемы, такая ситуация ведь не в одной регистратуре - не только у нас, а по всему городу, даже по всей области, - сказал руководитель.

В Правительстве области на запрос редакции ответили: «периодически возникают проблемы, тем не менее, они не являются критическими и позволяют работать в штатном режиме».

В эфире Радио «Комсомольская правда» мы решили узнать у слушателей: а они считают проблемы критическими? От слушателей поступило множество жалоб. Вот – несколько примеров:

«Врачи отфутболивают от одного к другому» - слушатели рассказали, как обращаются с ними в новосибирских поликлиниках. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Когда я обратился с ветрянкой, простоял восемь часов в очереди. Это Дзержинская поликлиника напротив Чкаловского завода. Год назад переболел ветрянкой в тридцатилетнем возрасте. Первый раз обратился в поликлинику и понял, что это – гиблое дело.

- Я прикреплена к 27-й поликлинике. И сложилось такое впечатление, что мы, пенсионеры, никому не нужны. Врачи отфутболивают от одного к другому. А невролог на Дуси Ковальчук отфутболивает в платную поликлинику.

А вот – сообщение, пришедшее на студийный номер WhatsApp:

«22 поликлиника. Электронная регистратура не работает, и в перегруженной поликлинике в регистратуре можно записаться в течение от 40 минут до 2 часов 40 минут, отстояв очередь».

Другие сообщения новосибирцев – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». Редакция отправила в Правительство новый запрос с просьбой ответить на жалобы слушателей. За изменением ситуации будем следить в последующих эфирах на волне 98,3 FM.

ИСТОЧНИК KP.RU