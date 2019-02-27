2019-02-27T11:14:55+03:00
Дом. Семья

«Счастливчику» повезло: трехногий пес Лакки из Новосибирска растрогал своей непростой историей соцсети

Пес по кличке Лакки, который победил рак и потерял ногу, нашел новую семью
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Снимок Лакки, когда его нашли волонтеры. Фото и видео: vk.com/varezhka_bf.Снимок Лакки, когда его нашли волонтеры. Фото и видео: vk.com/varezhka_bf.
Изменить размер текста:

История пса по кличке Лакки из Новосибирска не оставила равнодушной ни одного сибиряка: он потерял ногу, победил рак и теперь нашел себе новый дом.

— Даже если ты очень пугливый пес, который боится всего: новых людей, поездок на машине и даже фотоаппарата. Даже если ты прошел через несколько операций, и теперь у тебя всего три лапы, при этом передняя всего одна — ты можешь найти свой дом, своих людей и стать вот таким. Счастливым, храбрым, любимым, — рассказали в благотворительном фонде помощи животным «Варежка», выложив видео резво бегающего Лакки.

Однако волонтеры отмечают, что судьбу Лакки не назовешь удачливой с самого начала. Пес попал к зоозащитникам испуганным, со сломанной лапой, которую нельзя оперировать из-за анемии, истощения и рака. Нелюдимый пес мог погибнуть на улице, но именно благодаря раздробленной лапе его удалось поймать.

— Оказавшись в наших руках, у Лакки смогли обнаружить сильнейшее истощение и анемию, и, что самое главное — рак на самой ранней стадии. Поскольку рак обнаружили вовремя, удалось спасти жизнь животного. Лакки прошел полный курс химиотерапии и победил болезнь. Вот так, на первый взгляд невезение спасло жизнь Лакки. Теперь свое имя он носит по праву, — поделились счастливой историей волонтеры.

Теперь же боявшийся всего и всех пес нашел любящую семью, чему, судя по видео, очень рад. Теперь у Лакки новая жизнь и прекрасная семья, которая подарила ему настоящее чудо.

Трехногий пес Лакки из Новосибирска радуется новому дому..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фитнес на снегу: пенсионерки сделали растяжку в центре Новосибирска
Давайте без яиц: сибирские ученые предлагают не делать вакцину от гриппа из куриных эмбрионов
«Я с ветрянкой восемь часов простоял в очереди» - новосибирцы рассказали о том, какие испытания проходят ради встречи с врачом
Подходи и бери: в краеведческом музее револьверы и пулеметы хранились в открытых витринах
Теперь больше пятидесяти: в Новосибирске увеличилось число заболевших опасной инфекцией
69,8 тысяч рублей в месяц: стало известно, кому в Новосибирской области платят больше
В мусоре и бикини: победительница конкурса красоты устроила провокационную фотосессию на свалке
Двор Дмитрия Прибаловца: земляки предлагают увековечить имя умершего депутата
Опасность нависла над чиновниками: общественники нашли сосульки на крыше мэрии Новосибирска
«Предупрежден — значит вооружен»: новосибирцев рассмешил водитель такси с веселой табличкой
Драма на Коммунальном мосту: новосибирец хотел спрыгнуть в воду после ссоры с девушкой
Забавы Кадрона и Гудзона: в зоопарке сняли на видео баловство пумы и леопарда
BMW впечатало в опору моста на Ипподромской: водитель сломал обе ноги
Погода на день в Новосибирске: 27 февраля будет снежно и тепло
«Эти дети требуют больше внимания и милосердия»: новосибирский общественник вступился за девочку из интерната, напавшую на малышей в больнице