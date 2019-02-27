«Счастливчику» повезло: трехногий пес Лакки из Новосибирска растрогал своей непростой историей соцсети

СЕГОДНЯ 11:14 2019-02-27T11:14:55+03:00

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История пса по кличке Лакки из Новосибирска не оставила равнодушной ни одного сибиряка: он потерял ногу, победил рак и теперь нашел себе новый дом.

— Даже если ты очень пугливый пес, который боится всего: новых людей, поездок на машине и даже фотоаппарата. Даже если ты прошел через несколько операций, и теперь у тебя всего три лапы, при этом передняя всего одна — ты можешь найти свой дом, своих людей и стать вот таким. Счастливым, храбрым, любимым, — рассказали в благотворительном фонде помощи животным «Варежка», выложив видео резво бегающего Лакки.

Однако волонтеры отмечают, что судьбу Лакки не назовешь удачливой с самого начала. Пес попал к зоозащитникам испуганным, со сломанной лапой, которую нельзя оперировать из-за анемии, истощения и рака. Нелюдимый пес мог погибнуть на улице, но именно благодаря раздробленной лапе его удалось поймать.

— Оказавшись в наших руках, у Лакки смогли обнаружить сильнейшее истощение и анемию, и, что самое главное — рак на самой ранней стадии. Поскольку рак обнаружили вовремя, удалось спасти жизнь животного. Лакки прошел полный курс химиотерапии и победил болезнь. Вот так, на первый взгляд невезение спасло жизнь Лакки. Теперь свое имя он носит по праву, — поделились счастливой историей волонтеры.

Теперь же боявшийся всего и всех пес нашел любящую семью, чему, судя по видео, очень рад. Теперь у Лакки новая жизнь и прекрасная семья, которая подарила ему настоящее чудо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/694321" frameborder="0"></iframe> Трехногий пес Лакки из Новосибирска радуется новому дому..

ИСТОЧНИК KP.RU