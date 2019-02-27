2019-02-27T11:17:04+03:00
Общество

Подходи и бери: в краеведческом музее револьверы и пулеметы хранились в открытых витринах

Прокуратура нашла нарушения в Новосибирском краеведческом музее, где пушки и пулеметы лежали в свободном доступе для посетителей
Надежда ЯРКОВА
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В краеведческом музее оружие хранилось в свободном доступе для посетителей.В краеведческом музее оружие хранилось в свободном доступе для посетителей.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Прокуратура Центрального района Новосибирска проверила соблюдение требований закона в сфере оборота оружия в «Новосибирском государственном краеведческом музее» и нашла нарушения.

— Как оказалось, в музее экспонируется 400 единиц огнестрельного оружия, среди которого пистолет автоматический ППК обрез 1931 года, пулемет ручной ДП 1927 года, пушка гладкоствольная дульно-зарядная, ружье охотничье с кремневым замком, револьвер системы Нагана 1895 года, пистолет — пулемет 1941 года и другие, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Однако оружие в музее было выставлено в условиях, допускающих открытый доступ к нему. Витрины, в которых хранится оружие в музее, не были опломбированы лицом, ответственным за сохранность оружия.

Помимо этого, в нарушение требований, в музее не велась книга выдачи и приема оружия и патронов.

— В отношении директора музея возбуждено дело об административном правонарушении по статье — нарушение правил хранения оружия. Ему было вынесено представление об устранении данных нарушений закона, — добавили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что по итогам проверки все нарушения устранены в полном объеме: витрины, в которых хранится оружие, опломбированы, заведена книга выдачи и приема оружия, патронов.

По постановлению прокурора директору музея вынесли предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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