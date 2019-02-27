Теперь больше пятидесяти: в Новосибирске увеличилось число заболевших опасной инфекцией

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-27T10:46:59+03:00

Прививку может поставить любой человек бесплатно в поликлинике, к которой он прикреплен. Фото: Архив КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

Четыре человека заразились корью с начала этой недели

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Сегодня были обнародованы новые цифры по заболеваемостью корью. В Новосибирске заразились еще четыре человека. Сейчас, согласно данным регионального Минздрава, опасную инфекцию диагностировали у 52 человек.

— Новых очагов кори выявлено не было. Ситуация находится на строгом контроле, — добавил Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области. — Жителям региона настоятельно рекомендуется проведение иммунизации против кори, в том числе — при планировании поездок и путешествий за границу.

Прививку может поставить любой человек бесплатно в поликлинике, к которой он прикреплен.

Напомним, что эпидемия кори началась в Новосибирске из-за заражения в секте. Ее члены были категорически против вакцинации. В основном заболели дети, и из-за этого в 13 школах города пришлось ввести карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU