2019-02-27T10:46:59+03:00
Здоровье

Теперь больше пятидесяти: в Новосибирске увеличилось число заболевших опасной инфекцией

Четыре человека заразились корью с начала этой недели
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Прививку может поставить любой человек бесплатно в поликлинике, к которой он прикреплен. Фото: Архив КППрививку может поставить любой человек бесплатно в поликлинике, к которой он прикреплен. Фото: Архив КПФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня были обнародованы новые цифры по заболеваемостью корью. В Новосибирске заразились еще четыре человека. Сейчас, согласно данным регионального Минздрава, опасную инфекцию диагностировали у 52 человек.

— Новых очагов кори выявлено не было. Ситуация находится на строгом контроле, — добавил Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области. — Жителям региона настоятельно рекомендуется проведение иммунизации против кори, в том числе — при планировании поездок и путешествий за границу.

Прививку может поставить любой человек бесплатно в поликлинике, к которой он прикреплен.

Напомним, что эпидемия кори началась в Новосибирске из-за заражения в секте. Ее члены были категорически против вакцинации. В основном заболели дети, и из-за этого в 13 школах города пришлось ввести карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фитнес на снегу: пенсионерки сделали растяжку в центре Новосибирска
Давайте без яиц: сибирские ученые предлагают не делать вакцину от гриппа из куриных эмбрионов
«Я с ветрянкой восемь часов простоял в очереди» - новосибирцы рассказали о том, какие испытания проходят ради встречи с врачом
«Счастливчику» повезло: трехногий пес Лакки из Новосибирска растрогал своей непростой историей соцсети
Подходи и бери: в краеведческом музее револьверы и пулеметы хранились в открытых витринах
69,8 тысяч рублей в месяц: стало известно, кому в Новосибирской области платят больше
В мусоре и бикини: победительница конкурса красоты устроила провокационную фотосессию на свалке
Двор Дмитрия Прибаловца: земляки предлагают увековечить имя умершего депутата
Опасность нависла над чиновниками: общественники нашли сосульки на крыше мэрии Новосибирска
«Предупрежден — значит вооружен»: новосибирцев рассмешил водитель такси с веселой табличкой
Драма на Коммунальном мосту: новосибирец хотел спрыгнуть в воду после ссоры с девушкой
Забавы Кадрона и Гудзона: в зоопарке сняли на видео баловство пумы и леопарда
BMW впечатало в опору моста на Ипподромской: водитель сломал обе ноги
Погода на день в Новосибирске: 27 февраля будет снежно и тепло
«Эти дети требуют больше внимания и милосердия»: новосибирский общественник вступился за девочку из интерната, напавшую на малышей в больнице