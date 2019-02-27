69,8 тысяч рублей в месяц: стало известно, кому в Новосибирской области платят больше

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-27T10:44:30+03:00

Аналитики сравнили зарплаты работников в Новосибирской области и выяснили, в какой сфере больше платят

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Новосибирскстат сравнил размер среднемесячной начисленной зарплаты новосибирцев по итогам 2018 года.

— В январе-декабре 2018 года средняя зарплата в Новосибирской области составила 35 264 рубля — это на 7,8% больше, чем в 2017 году. Так самой высокооплачиваемой оказалась работа научных сотрудников, средние зарплаты достигают 69 885 рублей в месяц. Также высокие зарплаты у врачей и работников медицинских организаций — там платят 69 073 рубля, и у преподавателей образовательных организаций, где средние зарплаты составили 66 794 рубля, — рассказали в Новосибирскстате.

При этом самые низкие зарплаты оказались у педагогических работников дошкольных организаций. Там платят всего 29 175 рублей в месяц.

Напомним, что в среднем по СФО зарплаты жителей Новосибирской области занимают 7-е место в списке, обогнав Омскую и Алтайскую области, а также республику Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU