В мусоре и бикини: победительница конкурса красоты устроила провокационную фотосессию на свалке
Обладательница титула «Леди Сибири — 2017», жительница Новосибирска Ульяна Артамонова устроила фотосессию в куче мусора на пляже во Вьетнаме.
— Территория отеля идеальная, пляж чистенький, 5 звездочек горят и оправдывают себя... Но если отойти в сторону, где нет отелей, мы увидим сколько всякого мусора прибивает к берегу, — поделилась увиденным на своей странице в соцсетях Ульяна.
По ее словам проблема возникла потому, что люди не умеют выбрасывать мусор в отведенные для этого резервуары. Отметим, что в Новосибирске сибирячка занимается волонтерской деятельностью, проводит акции по сбору мусора.
— Вы бы видели с какими рвением я сейчас тыкаю пальцем по экрану и на сколько это серьезная тема. Буду рада, если я сейчас своим пальцем до кого-нибудь достучусь и в том числе до себя собой, чтобы становиться разумнее и потреблять меньше «глупых материалов» в бездумном количестве. Вдумайтесь, сколько ежедневно мы выбрасываем мусора и сколько из него способно лежать веками? И представим, что будет, если продолжим в том же духе, — поделилась своим возмущением Ульяна.
Она добавила, что если задуматься о грамотном потреблении, то можно понять, сколько ненужного используют люди.
— Очень многое можно заменить многоразовым, не складывать пакет в пакет, не собирать пакеты по всему супермаркету и не тащить их как муравьям в свой дом, — призвала в своем посте девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU