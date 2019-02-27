В мусоре и бикини: победительница конкурса красоты устроила провокационную фотосессию на свалке

СЕГОДНЯ 08:04 2019-02-27T08:04:12+03:00

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Обладательница титула «Леди Сибири — 2017», жительница Новосибирска Ульяна Артамонова устроила фотосессию в куче мусора на пляже во Вьетнаме.

— Территория отеля идеальная, пляж чистенький, 5 звездочек горят и оправдывают себя... Но если отойти в сторону, где нет отелей, мы увидим сколько всякого мусора прибивает к берегу, — поделилась увиденным на своей странице в соцсетях Ульяна.

По ее словам проблема возникла потому, что люди не умеют выбрасывать мусор в отведенные для этого резервуары. Отметим, что в Новосибирске сибирячка занимается волонтерской деятельностью, проводит акции по сбору мусора.

— Вы бы видели с какими рвением я сейчас тыкаю пальцем по экрану и на сколько это серьезная тема. Буду рада, если я сейчас своим пальцем до кого-нибудь достучусь и в том числе до себя собой, чтобы становиться разумнее и потреблять меньше «глупых материалов» в бездумном количестве. Вдумайтесь, сколько ежедневно мы выбрасываем мусора и сколько из него способно лежать веками? И представим, что будет, если продолжим в том же духе, — поделилась своим возмущением Ульяна.

Она добавила, что если задуматься о грамотном потреблении, то можно понять, сколько ненужного используют люди.

— Очень многое можно заменить многоразовым, не складывать пакет в пакет, не собирать пакеты по всему супермаркету и не тащить их как муравьям в свой дом, — призвала в своем посте девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU