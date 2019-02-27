Двор Дмитрия Прибаловца: земляки предлагают увековечить имя умершего депутата

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-27T07:59:26+03:00

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Имя Дмитрия Прибаловца, возможно, будет увековечено в Новосибирске. За это выступило сразу несколько общественных активистов. Как сохранить имя депутата в памяти жителей? На этот вопрос ответил краевед, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев.

- Речь не может идти о переименовании. Уже звучит: «давайте переименуем Краснодонский переулок, Павловский сквер». Этого делать нельзя и никто не будет. Речь идет о новом наименовании. Допустим, у нас есть скверик (хоть, может, он и не носит статуса скверика) за кинотеатром «Космос». Есть скверик на Учительской. У него есть хорошая память во дворах Богданки, где он ставил детские городки. Можно назвать, в конце концов, двор именем Прибаловца, - сказал Голодяев в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Напомним, Дмитрий Прибаловец был депутатом новосибирского горсовета. 25 февраля он скончался в возрасте 47 лет.

«Увековечить имя можно через два года» - новосибирцы предлагают назвать городской объект в честь Дмитрия Прибаловца. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Сейчас активисты намерены внести имя Дмитрия Валерьевича в реестр тех персон, чьими именами могут быть названы новосибирские объекты. Но присвоение имени не произойдет быстро. Константин Голодяев говорит, что законом отведен срок, после которого можно принять такое решение – два года.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU