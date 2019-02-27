2019-02-27T06:37:40+03:00
Общество

«Предупрежден — значит вооружен»: новосибирцев рассмешил водитель такси с веселой табличкой

Новосибирцы встретили на дорогах города машину такси с надписью «Псих»
Надежда ЯРКОВА
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Такси с табличкой "Псих" можно встретить на улицах города.Такси с табличкой "Псих" можно встретить на улицах города.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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На улицах Новосибирска горожане стали видеть такси с надписью «Псих» вместо «шашечек». Фото с веселым такси появилось в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в Инстаграме. Сибиряки оценили чувство юмора водителя, но от поездки на таком такси скорее бы воздержались. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:

— Спасибо, что предупредил, — отмечает один.

— Предупрежден — значит, вооружен. Чтобы без претензий потом, — соглашается второй.

— Попался мне как то этот водитель — он реально неадекват, я отказалась от поездки и не поехала с ним, и думаю, слава Богу, — делится третий.

— А что по эконому то хотели? — добавляет четвертый.

У водителя такси отличное чувство юмора. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

У водителя такси отличное чувство юмора.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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