«Предупрежден — значит вооружен»: новосибирцев рассмешил водитель такси с веселой табличкой
На улицах Новосибирска горожане стали видеть такси с надписью «Псих» вместо «шашечек». Фото с веселым такси появилось в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в Инстаграме. Сибиряки оценили чувство юмора водителя, но от поездки на таком такси скорее бы воздержались. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:
— Спасибо, что предупредил, — отмечает один.
— Предупрежден — значит, вооружен. Чтобы без претензий потом, — соглашается второй.
— Попался мне как то этот водитель — он реально неадекват, я отказалась от поездки и не поехала с ним, и думаю, слава Богу, — делится третий.
— А что по эконому то хотели? — добавляет четвертый.
У водителя такси отличное чувство юмора.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU