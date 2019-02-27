Забавы Кадрона и Гудзона: в зоопарке сняли на видео баловство пумы и леопарда
Игры леопарда Кадрона и пумы Гудзона в новосибирском зоопарке сняли на видео.
На видео видно, что хищники ничем не отличаются от своих домашних сородичей, поскольку кошачьи инстинкты сильнее и не дают им спокойно пройти мимо болтающегося мешка, не покачав его лапой. Ни леопард, ни пума не в силах противостоять искушению. К тому же сказывается хорошая погода: пока на улице тепло и снежно, хищники с удовольствием проводят больше времени на воздухе, играя в вольере.
— Все кошки уже чувствуют приближение весны и находятся в бодром расположении духа, — добавили в зоопарке.
Игры леопарда Кадрона и пумы Гудзона в новосибирском зоопарке..
ИСТОЧНИК KP.RU