Забавы Кадрона и Гудзона: в зоопарке сняли на видео баловство пумы и леопарда

СЕГОДНЯ 04:48 2019-02-27T04:48:30+03:00

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Игры леопарда Кадрона и пумы Гудзона в новосибирском зоопарке сняли на видео.

На видео видно, что хищники ничем не отличаются от своих домашних сородичей, поскольку кошачьи инстинкты сильнее и не дают им спокойно пройти мимо болтающегося мешка, не покачав его лапой. Ни леопард, ни пума не в силах противостоять искушению. К тому же сказывается хорошая погода: пока на улице тепло и снежно, хищники с удовольствием проводят больше времени на воздухе, играя в вольере.

— Все кошки уже чувствуют приближение весны и находятся в бодром расположении духа, — добавили в зоопарке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/694266" frameborder="0"></iframe> Игры леопарда Кадрона и пумы Гудзона в новосибирском зоопарке..

ИСТОЧНИК KP.RU