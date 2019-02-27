2019-02-27T08:27:55+03:00
Происшествия

BMW впечатало в опору моста на Ипподромской: водитель сломал обе ноги

Во вторник вечером в Центральном районе столкнулись Volkswagen Jetta и BMW
Надежда ЯРКОВА
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Девушка на «Фольксвагене» подбила "БМВ", отправив его в столб.Девушка на «Фольксвагене» подбила "БМВ", отправив его в столб.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В аварии двух иномарок пострадал водитель «БМВ», у которого оказались сломаны обе ноги.

— На улице Ипподромской у пешеходного моста по улице Сибревкома столкнулись седаны Volkswagen Jetta и BMW 7-й серии. Девушка за рулем «Фольксвагена» задела BMW на скорости 60-70 километров в час, после чего немецкий седан отбросило в опору моста, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, от удара передняя часть «БМВ» оказалась полностью уничтожена, также у машины сработали обе фронтальные подушки безопасности. «Фольксваген» в аварии сильных повреждений не получил.

— Прибывшие на место врачи госпитализировали водителя немецкого седана с переломами ног. Водитель «Фольксвагена» осталась дожидаться сотрудников ГИБДД.

В ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что данная авария оформлена как ДТП с материальным ущербом. Информации о пострадавших в ГИБДД не поступало.

В аварии пострадал водитель "БМВ" - у него оказались сломаны обе ноги. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В аварии пострадал водитель "БМВ" - у него оказались сломаны обе ноги.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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