BMW впечатало в опору моста на Ипподромской: водитель сломал обе ноги
В аварии двух иномарок пострадал водитель «БМВ», у которого оказались сломаны обе ноги.
— На улице Ипподромской у пешеходного моста по улице Сибревкома столкнулись седаны Volkswagen Jetta и BMW 7-й серии. Девушка за рулем «Фольксвагена» задела BMW на скорости 60-70 километров в час, после чего немецкий седан отбросило в опору моста, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидца, от удара передняя часть «БМВ» оказалась полностью уничтожена, также у машины сработали обе фронтальные подушки безопасности. «Фольксваген» в аварии сильных повреждений не получил.
— Прибывшие на место врачи госпитализировали водителя немецкого седана с переломами ног. Водитель «Фольксвагена» осталась дожидаться сотрудников ГИБДД.
В ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что данная авария оформлена как ДТП с материальным ущербом. Информации о пострадавших в ГИБДД не поступало.
В аварии пострадал водитель "БМВ" - у него оказались сломаны обе ноги.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU