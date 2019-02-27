2019-02-27T03:35:20+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 27 февраля будет снежно и тепло

Какая погода ждет новосибирцев в среду, 27 февраля
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем потеплеет до плюс 1 градусов.Сегодня днем потеплеет до плюс 1 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 1 градусов днем, снег и слабые метели.

— В среду, 27 февраля в Новосибирске ожидается облачная с прояснениями погода, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем небольшой мокрый снег, местами слабая метель, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 1- плюс 1 градусов, к ночи похолодает до минус 6-8 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем с мокрым снегом, местами метели. Ночью и утром при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 3- плюс 2 градусов, до минус 9 градусов. Ночная ожидается до минус 6-11 градусов, при прояснениях до минус 18 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег с нулевой температурой днем и до минус 6 градусов ночью. Последние дни февраля и начало марта будут такими же теплыми и снежными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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