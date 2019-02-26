2019-02-26T16:13:08+03:00
Общество

«Эти дети требуют больше внимания и милосердия»: новосибирский общественник вступился за девочку из интерната, напавшую на малышей в больнице

Андрей Андреев считает, что для таких детей в больнице должен быть прием вне очереди
Татьяна СОЛОВОВА
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После нападения воспитанницы интерната у обеих девочек были разорваны мочки ушей. Фото: «Инцидент Новосибирск».После нападения воспитанницы интерната у обеих девочек были разорваны мочки ушей. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Андрей Андреев, член Общественного совета при министерстве труда и социального развития Новосибирской области, решил вступиться за воспитанницу Ояшинского интерната, напавшую на детей в мошковской больнице. Напомним, она сорвала с других маленьких пациенток сережки: у обеих теперь девочек разорваны мочки ушей.

Но общественник считает, что ни девочка, ни взрослые, отвечавшие за нее, не виноваты:

- Необходимы изменения системного подхода в работе медицинских учреждений с особенными детьми. Реализация «зеленого коридора» и прием таких детей вне очереди – эти меры могли бы исключить подобные инциденты, - уверен Андрей Борисович. - Обвинять в случившемся только лишь сопровождающих специалистов детского учреждения считаю априори неверным.

Кроме того, Андрей Андреев призвал сибиряков быть терпимее к больным детям:

- Вопрос о гуманном отношении общества к детям с особенностями здоровья, по-прежнему, остается открытым. Эти дети обычные, с той лишь разницей, что требуют к себе немного больше внимания и милосердия, - говорит общественник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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